Nå vet vi hvem som skal spille skurken i Deadpool 3 (det er en ekte psykopat).

Selv om skuespiller- og manusforfatterstreiken har stanset innspillingen av den kommende Deadpool 3, fortsetter ryktene og informasjonen om de medvirkende karakterene å dukke opp. Vi har visst i et par uker at The Crown -stjernen Emma Corrin skal spille hovedskurken, men først nå vet vi hvilken skurk (fra tegneseriene) det er snakk om, og det er ingen ringere enn Cassandra Nova, Professor X's onde tvillingsøster.

Hvis du leser om Nova s "opprinnelseshistorie", fremgår det at hun også er en av Marvel s grusomste karakterer. Hun var en eneggede tvilling i livmoren til Charles Xavier, og mens fosteret hans prøvde å spise søsterens egg, overlevde hun av ren ondskap i Charles' kropp og rømte via en blodprøve for å klone sin egen skurkaktige kropp og deretter hevne seg på sin grusomme bror. En helt typisk søskenrivalisering.

Deadpool 3 kommer på kino 3. mai neste år, og etter det vi har fått vite, vil Deadpool få hjelp av Logan i kampen mot Nova.