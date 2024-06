Nå vet vi hvilke formater Fatal Fury: City of the Wolves vil bli utgitt på

HQ

Den andre Fatal Fury-nyheten under Summer Game Fest var en titt på det kommende Fatal Fury: City of the Wolves. Dessverre fikk vi fortsatt ikke en utgivelsesdato utover den tidligere kjente "tidlig 2025", men vi fikk bekreftelse på hvilke formater vi vil kunne spille det på.

Det er PlayStation 4 og 5, Xbox Series S / X og PC via Steam og Epic Games Store. I traileren fikk vi også se mange kamper og en haug med krigere. Og et minispill der vi må knuse ølflasker med knyttnevene, for hvorfor ikke?