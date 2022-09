Nå vet vi når Steams kommende storsalg starter

HQ

Valve har nå avslørt de eksakte datoene for når vi kan se frem til å spare noen ekstra slanter på spillkjøp som en del av de populære sesongsalgene på Steam. De nøyaktige datoene for høst-, vinter- og vårsalgene er som følger:



Høstsalget: 22. - 29. november



Vintersalget: 22. desember - 5. januar



Vårsalget: 16. - 23. mars



Noen Steam-fans legger kanskje merke til at dette betyr at det ikke vil være noe månenyttårssalg (der vårsalget erstatter), og grunnen til dette er at det var for nært desembersalget, og valve var bekymret for at utgivere ville velge bort tilbud på grunn av denne situasjonen.

Husk uansett å merke av disse datoene i kalenderen din for å få tak i nye spill til en billigere pris - noe som kan være praktisk i disse tider, for å si det mildt.