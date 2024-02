Nacon Connect arrangeres neste uke

HQ

Den franske utgiveren Nacon har kunngjort at vi kan se frem til et show som arrangeres av selskapet allerede i neste uke. Det siste Nacon Connect vil finne sted den 29. februar 2024, og i likhet med tidligere show vil det inneholde kunngjøringer om kommende spill og tilbehør.

Showet vil finne sted fra kl. 18:00 GMT / 19:00 CET, og selv om det ennå ikke er bekreftet hva som kommer til å skje, vet vi at Test Drive Unlimited Solar Crown, GreedFall II: The Dying World, Ravenswatch, Crown Wars: The Black Prince og et nytt spill basert på Terminator vil være til stede.

Ellers vet vi at vi kan se frem til et 30 minutter langt show, så følg med for å høre mer fra Nacon.