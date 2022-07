Nacon Connect byr på Robocop, Gollum og raske biler

HQ

Franske Nacon, tidligere kjent som Big Ben, har nå en rekke europeiske utviklere under sine vinger. Så selv om det ikke akkurat er en Nintendo Direct eller en Ubisoft Forward, kan det likevel lønne seg å følge med når de presenterer sin Nacon Connect på torsdag, 7. juli.

Totalt 17 spill skal vises frem, inkludert fem "eksklusive avsløringer". Blant titlene som allerede er avslørt er The Lord of the Rings: Gollum fra tyske Daedalic Entertainment. Studioet er mest kjent for sitt pek-og-klikk-eventyr, men denne gangen prøver de ut et tredjepersons stealtj-spill.

Vi holder også et våkent øye med Test Drive Unlimited: Solar Crown, det første nye spillet i racingserien siden 2011, og Robocop: Rogue City, et nytt skytespill fra det polske studioet bak det overraskende kompetente Terminator: Resistance.

Du kan følge det hele på YouTube fra klokken 19 på torsdag.