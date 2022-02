Nacon kjøper Daedalic Entertainment

HQ

Selv om utgiveren Nacon sannelig ikke kjøper inn i samme størrelsesorden som Take-Two, EA eller Microsoft, så har de virkelig økt antall interne studioer den siste tiden. De har kjøpt Session-studioet Crea-ture Studios, Edge of Eternity-studioet Midgar Studio og Big Ant Studios.

Nå har de kjøpt enda et, og det er Daedalic Entertainment, som for øyeblikket jobber på The Lord of the Rings: Gollum.

Spillet skal bli ferdig i år, og i en pressemelding sier Nacon og Daedalic følgende:

"We knew, through our current collaboration on Gollum, that Nacon and Daedalic share the same values and the same objectives to deliver unique experiences to gamers. Therefore, it seemed logical to go further together and we're extremely happy of this acquisition. It represents a significant step in Nacon's strategy."

De skal ha betalt 53 millioner euro, som tilsvarer cirka 538 millioner kroner.