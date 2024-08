Nacon lanserer en premium-kontroller for PC og Xbox

HQ

Da Microsoft lanserte sin avanserte Elite-kontroller for Xbox One i 2015, startet de en ny trend. Siden den gang har Microsoft oppdatert kontrolleren ytterligere, Sony har lansert noe lignende, og flere tredjepartsprodusenter har kommet på banen med dyre luksuskontrollere (den beste for øyeblikket er sannsynligvis Stealth Ultra fra Turtle Beach).

Under Gamescom ville ikke det franske selskapet Nacon stå tilbake, og benyttet anledningen til å lansere sitt eget premiumalternativ for PC og Xbox kalt Revolution X Unlimited. Som du kan forvente, har den førsteklasses komponenter (Hall Effect, selvfølgelig), utskiftbare komponenter, programmerbare knapper, låsbare triggere, vektjustering og mye mer - men også en innebygd LCD-skjerm.

Sistnevnte gjør det enkelt å bytte profil selv under pågående kamper, for eksempel når du skal legge deg ned for å skyte noen eller sette deg bak rattet i et kjøretøy.

Yannick Allaert, sjef for tilbehør hos Nacon, kommenterer i pressemeldingen :

"Nacons FoU-team har lagt ned et enormt arbeid for å designe en kontroller som vil oppfylle forventningene til de mest krevende spillerne. Vi er veldig stolte over å ha skapt en offisiell kontroller som kombinerer det beste av vår ekspertise. Revolution X Unlimited driver innovasjonen enda lenger. Det er en kontroller med et unikt design og utrolig ytelse."

Vi har ikke pris og dato for Revolution X Unlimited ennå, men den bør komme i løpet av året. Vi vil selvfølgelig prøve å få tak i en for gjennomgang. Se bilder og en første videopresentasjon nedenfor.