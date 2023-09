Nacon lanserer PS5-kontroller for €230

HQ

Dyr blir den. Hvis du vil legge hendene på den franske maskinvaregiganten Nacons kommende profesjonelle kontroller til PlayStation 5. 230 euro pluss frakt for å være presis, men da får du også en kontroller som ifølge Nacon selv vil overgå DualSense Edge (som koster 240 euro). Det fine med Nacon Revolution 5 Pro er at både avtrekkerne og de analoge styrepinnene er utstyrt med såkalte Hall -sensorer, noe som gjør at pinnedrift og presisjonsproblemer hører fortiden til.

Innovasjon

Denne asymmetriske kontrolleren har revolusjonerende funksjoner som forbedrer presisjonen og spillytelsen. Den har spaker og triggere med magnetisk Hall-effekt-teknologi, og den tilbyr også de ultimate tilpasningsmulighetene.

NY GENERASJON

Oppdag den nyeste innovasjonen fra NACON, REVOLUTION 5 PRO, designet for proffspillere som vil prestere. Den overgår alle forventninger med sin teknologi som er optimalisert for PS5. Du kan glede deg over et forbedret konfigurasjonsgrensesnitt, en forbedret og ergonomisk modulær design, alt pakket inn i førsteklasses materialer for enestående komfort.