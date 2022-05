Nacon Milan ser ut til å være i gang med et nytt Terminator-spill

Det franske spillselskapet Nacon fortsetter å vokse og kunngjør nå at de har startet et nytt studio i Milano, hvis første oppdrag er å lage et spill basert på "en av verdens mest populære filmserier". Vi har også fått noen konseptbilder fra prosjektet, og som bemerket av oppmerksome Gematsu-lesere viser et av dem et butikkskilt (Alamo Sport Shop) som hører hjemme i The Terminator.

Marco Ponte er administrerende direktør i Nacon Studio Milan, og han hadde dette å si om den nye utvikleren og ambisjonene de har:

"We are proud of the direction we are heading in. Originally a team of racing experts, the studio has grown quickly, and our new talent has given us the desire to explore new territory. That's why we decided to broaden our horizons and try another type of game. We are looking forward to presenting this new project to the world. Our family is growing and we are hoping to welcome new members soon as we build our team."

Nacon lover at vi senere i år kommer til å få mer informasjon om det første prosjektet fra Nacon Studio Milan, og begge konseptbildene finner du nedenfor. Alamo Sport Shop-skiltet kan ses under den ødelagte bruen til høyre i det øverste bildet.