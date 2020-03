Nadeo bekrefter at et nytt Trackmania slippes i mai

Nadeo har nå via Ubisofts hjemmeside bekreftet at de holder på med et nytt Trackmania-spill. Det ble annonsert i sammenheng med Grand League Finals i Lyon og er en remake av Trackmania Nations, med planlagt lansering den 5. mai.

Vi kan se frem til et sesongbasert opplegg, daglige baner å spille samt bedre muligheter for å bygge egne baner - hvilket i følge mange er det viktigste med hele serien. Studioets managing director Florent Castelnerac forteller om studioets syn på spillets vekst gjennom årene:

"At first, we had a simple approach. Then we moved toward more rich, beautiful, and complex creations, including map-making, but lost simplicity in the process. Today, I would like to combine depth, beauty, and lightness. I think it is what people expect from modernity: to be powerful yet simple. I hope that's what we'll be with Trackmania."



Det er hittil bare annonsert til PC, men forhåpentlig kommer det til flere plattformer etter hvert.