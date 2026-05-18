Namco Legendary Mountains annonsert med flere klassiske merker

Hvis du har vært på utkikk etter et muntert og ultrajapansk pusselspill for å få tiden til å gå på varme sommerdager, har Bexide nettopp annonsert noe vi tror du vil like. Mer spesifikt er det Namco Legendary Mountains, et spill som tydelig er inspirert av den virale suksessen Suika Game.

I Suika Game kombinerer du ganske enkelt objekter (frukt i tilfellet Suika Game) for å lage større versjoner av dem, men i Namco Legendary Mountains er det ikoniske Namco-klassikere som Xevious, Mappy og selvfølgelig Pac-Man som står i sentrum. Ellers er premisset i bunn og grunn det samme: Du trenger bare å få matchende symboler til å lande ved siden av hverandre.

Bexide, som også er utviklerne, har valgt en sjarmerende voxel-design med Namco-ikonene inne i gjennomsiktige kuler, og de har til og med lovet muligheten til å bygge ditt eget galleri i spillet ved hjelp av over 100 voxel-motiver.

Namco Legendary Mountains Namco kommer snart til PC, Switch og Switch 2, selv om vi ikke har noen utgivelsesdato ennå.