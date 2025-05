Napoli vinner Serie A med ett poeng foran Inter etter seier over Cagliari

HQ

Italias Serie A hadde gjennom hele sesongen vært den jevneste store ligaen i Europa, og to vinnere kunne ha blitt kåret på siste dag: Inter eller Napoli. Til tross for at Inter Milan hadde ledet de siste månedene (sammen med Atalanta), ble det til slutt Napoli, som vant sin fjerde scudetto, og kanskje mer bemerkelsesverdig, den andre på to år.

Etter 38 kamper vinner Napoli med 82 poeng, etterfulgt av Inter med 81 poeng. Begge lagene vant i kveld, og med samme resultat, 2-0: Tidligere Manchester United-spiller Scott McTominay og Romelu Lukako (som tidligere har spilt for Inter) scoret to nettkjenninger mot Cagliari, og det var mer enn nok til å sikre tittelen, til tross for at Inter gjorde hjemmeleksen sin på siste dag, med en 2-0-seier over Como.

Det er en enorm opptur for det italienske laget, som vinner to ligatitler i løpet av to år, noe som ikke har skjedd siden Maradonas dager (da han vant Serie A i 1987 og 1990). En enorm fest vil finne sted gjennom natten og hele helgen i Napoli, en by som ikke var vant til å vinne etter (eller før) Maradonas dager, men som i det siste har tatt gome suksesser som Coppa Italia i 2020, og som skal spille Champions League neste år... etter å ha endt på tiendeplass i ligaen i fjor.