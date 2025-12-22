Napoli vinner Supercoppa Italiana 2026, etter å ha slått Bologna 2-0 med to scoringer av David Neres

HQ

Napoli vinner Supercoppa Italiana 2026, deres tredje tittel i turneringen (den første siden 2014). Denne turneringen, i sitt nåværende format med fire lag, består av vinnerne og nummer to fra forrige sesongs Serie A og Coppa Italia. Napoli vant Serie A forrige sesong, ett poeng foran Milan, mens Bologna vant Coppa Italia etter å ha slått Juventus.

På Al-Awwal Park i Riyadh sørget David Neres for 2-0-seier for Napoli, i et av deres mest suksessrike år gjennom tidene. Napoli har bare vunnet fire ligatitler, og senest i 2024/25 og 2022/23... med en tiendeplass året i mellom!

David Neres, brasiliansk spiss med fortid i Benfica og Ajax, scoret også ett av målene i semifinalen mot Milan. Samtidig slo Bologna Inter Milan på straffer etter 1-1 på fredag.

Denne sesongen ligger Napoli på tredjeplass i Serie A, bare to poeng bak Inter Milan og ett poeng bak AC Milan. Bologna ligger på sjetteplass med 25 poeng, en plassering som gir kvalifisering til UEFA Conference League neste år.