Når kan du laste ned Halo Infinite-kampanjen i dag?

HQ

Alt er klart til den endelige lanseringen av Halo Infinite-kampanjen, som offisielt er i dag den 8. desember 2021, et år etter at spillet egentlig skulle komme.

Spillet dukker opp på Xbox Game Pass og er tilgjengelig for alle abonnenter, men når? Via en fin liten oversikt sendt til Gamereactor har det blitt bekreftet at spillet blir tilgjengelig for oss her til lands klokken 19 i kveld.

På PC kan du forhåndsinstallere kampanjen nå via Xbox-appen, men det er fortsatt ingen måte å gjøre det på Xbox-konsoller.