Når kan du spille Call of Duty: Modern Warfare II sin åpne beta?

Samt de første skikkelige detaljene om Call of Duty: Warzone 2 og Call of Duty: Warzone Mobile.

Call of Duty: Modern Warfare II vises frem på onsdag

den 2 juni 2022 klokken 21:04 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

I forrige uke kunngjorde Infinity Ward at Call of Duty: Modern Warfare II vil lanseres den 28. oktober, så det kom ikke som et sjokk at de lovet oss mer informasjon i...