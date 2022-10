HQ

Det er fortsatt litt over tre uker til millioner av spillere over hele verden kan få fingrene i den etterlengtede oppfølgeren til God of War, men Sony virker allerede trygge på at folk vil like det.

For nå har de nemlig begynt å sende ut koder for God of War: Ragnarök til oss anmeldere, og samtidig har vi fått lov til å avsløre at anmeldelsen kan deles med dere klokken 17 den 3. november. Dermed får vi altså dele meningene våre fem dager før lansering, noe som må kunne sies å være et godt tegn.