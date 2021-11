Naruto er på vei til Fortnite

HQ

Jepp. Etter å ha samarbeidet med elskede franchiser og universer som Marvel, DC Universe, Halo, God of War, Tomb Raider, Alien og fler er det endelig tid for skikkelig anime og manga i gigantspillet.

Epic Games bekrefter at Naruto selv og andre ting fra det utrolig kule universet skal bli en del av Fortnite fra og med den 16. november. Nærmere bestemt er det snakk om Naruto: Shippuden, så vi skal tydeligvis ikke få løpe rundt som den yngste utgaven av den breiale karen. Ikke at jeg klager når den delen også er heftig, samtidig som at vi nok uansett kan ikle oss tøffe pannebånd, besøke en Creative Hub-utgave av Hidden Leaf Village og mer.