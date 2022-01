HQ

CyberConnect2 delte nylig noen salgstall for sine spill, samt meddelte at et nytt spill slippes i februar. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 har solgt mer enn 8,7 millioner eksemplarer, Dragon Ball Z: Kakarot har nådd 4,5 millioner og Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles er nå over millionen med 1,32 millioner solgte eksemplarer. Selskapet planlegger også noe for juni når deres .hack-serie feirer 20 år.