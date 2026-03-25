NASA kunngjør en permanent base på månens overflate til 20 milliarder dollar

NASA har kunngjort et stort skifte i sin månestrategi, og har skrinlagt planene om en romstasjon i bane rundt månen for i stedet å bruke 20 milliarder dollar på å bygge en permanent base på månens overflate.

Avgjørelsen innebærer at Lunar Gateway-prosjektet i sin nåværende form skrinlegges, og at de delvis ferdigbygde komponentene nå skal brukes til infrastruktur på måneoverflaten under Artemis-programmet.

NASA-sjef Jared Isaacman sa at beslutningen gjenspeiler et bredere fokus på vedvarende operasjoner på månen i stedet for støttesystemer i bane. Byrået har som mål å lande astronauter på måneoverflaten innen 2028.

Overhalingen kan påvirke internasjonale partnere, inkludert Den europeiske romfartsorganisasjonen, samt Japan og Canada, som hadde forpliktet seg til Gateway-stasjonen.

I tillegg til måneplanene avslørte NASA ambisjoner om å sende et atomdrevet romfartøy (kalt "Space Reactor 1 Freedom") til Mars innen utgangen av 2028. Oppdraget skal teste avansert kjernefysisk fremdrift og utplassere helikoptre for utforskning.

Endringene kommer som en del av en bredere satsing på å øke romkapasiteten i den økende konkurransen med Kina, som har som mål å lande på månen med egen besetning rundt 2030.

Private selskaper, deriblant SpaceX og Blue Origin, er fortsatt sentrale i programmet, selv om begge står overfor forsinkelser i utviklingen av månelandingsfartøyer.

Skiftet markerer en av de viktigste omleggingene av NASAs Artemis-program siden lanseringen i 2017, og signaliserer en sterkere vektlegging av langsiktig menneskelig tilstedeværelse utenfor jorden.