NASA-satellitt viser at Mexico City synker 2 centimeter i måneden

HQ

Mexico by er en av de storbyene i verden som synker raskest, noe som betyr at den sakte "synker" ned i bakken med en hastighet på nesten 35 centimeter per år. Dette skyldes at den meksikanske hovedstaden ble bygget på toppen av et grunnvannsmagasin, og omfattende grunnvannspumping, kombinert med vekten av byutviklingen med nesten 20 millioner mennesker, har ført til at den gamle innsjøbunnen under byen er blitt komprimert.

Dette problemet ble først dokumentert av en ingeniør i 1925, og NASA-studier viser at byen synker raskere, noe som kan forårsake skader på infrastrukturen. Hvordan kan de vite det? På grunn av sporet informasjon fra NASA-satellitter, spesielt NISAR, en radarsatellitt som ble skutt opp i juli 2025, og som sporer subtile bevegelser i terrenget og foretok målinger mellom oktober 2025 og januar 2026, i løpet av Mexico Citys tørketid.

De fant ut at noen deler av byen har sunket med mer enn en halv tomme (over 2 centimeter) hver måned. Selv om dette er umerkelig for menneskene som bor der, kan det føre til skader på infrastrukturen, særlig undergrunnsbaner som T-banen.

Et visuelt eksempel er Uavhengighetsengelen, et berømt landemerke på Paseo de la Reforme, som ble bygget i 1910 til minne om det første århundret med meksikansk uavhengighet, og som har måttet legge til 14 trappetrinn på grunn av at grunnen rundt den gradvis synker.