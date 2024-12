NASAs Parker Solar Probe overlever et rekordnært møte med solen

HQ

Ifølge et blogginnlegg fra NASA har NASAs Parker Solar Probe overlevd sitt tetteste møte med solen noensinne, noe som nok en gang beviser hvor robust menneskeskapt teknologi er. Romfartøyet, som passerte bare 3,8 millioner kilometer fra solens overflate, tålte temperaturer på nesten 982 °C (1800 °F). I denne brennende nærheten nådde Parker også en rekordhøy hastighet på 430 000 miles i timen, noe som gjør den til det raskeste menneskeskapte objektet i historien.

Etter et kortvarig kommunikasjonssvikt under forbiflyvningen gjenopptok romfartøyet kontakten med oppdragsteamet og sendte ut et signal som bekreftet at det var i drift. Dette historiske møtet er en del av en serie oppdrag som skal studere solen på nært hold og gi uvurderlige data om solvinden, energirike partikler og fysikken bak solens ekstreme temperaturer. Parker vil fortsette å sende data tilbake fra og med 1. januar 2025, noe som vil øke vår forståelse av hvordan solen påvirker hele solsystemet.

For hver passering kommer Parker Solar Probe nærmere solen og gir oss et klarere bilde av dens ytre atmosfære og eksplosive fenomener. Kan Parker Solar Probe fortsette å motstå så intense forhold og avdekke enda flere av solens hemmeligheter?