NASCAR kommer til Forza Motorsport

Det er allerede et stort utvalg av biler tilgjengelig i Forza Motorsport, men nå utvides dette ytterligere med et spesifikt fokus på en av de mest spennende motorsporttypene i verden.

Som en del av Update 14 for Turn 10s racingspill gjør NASCAR sin ankomst. Dette kommer i form av tre nye biler som du kan skaffe deg via Showroom, og disse er: 2024 Chevrolet NASCAR Next Gen Camaro ZL1, 2024 Ford NASCAR Next Gen Mustang Dark Horse, og 2024 Toyota NASCAR Next Gen Camry XSE.

Alle tre bilene blir også med som en del av en ny tur for å fullføre, med dette kjent som American Thunder Tour. Du vil kunne hoppe bak rattet på disse kjøretøyene i uke 1 av turen for litt intens flerspiller-action.

Ellers gir denne oppdateringen til spillet forbedret Drivatar AI samt noen nye hendelser i spillet som starter fra i morgen, 6. november. I henhold til de fullstendige oppdateringsnotatene for Update 14, kan du gå over her for å lese dem.