Nascar-rettigheter kjøpt av iRacing Motorsport Simulations

Noe stort var på gang på Motorsport Games i sommer, som vi rapporterte om på Gamereactor. De fleste håpet på et tredje rFactor som ville ha rystet sim-racing-verdenen, men det viser seg nå at det var noe helt annet.

Det Florida-baserte studioet har nemlig annonsert at datterselskapet 704Games har overtatt Nascar-lisensen for å lage simulatorer basert på amerikansk stock car-racing. Og det mest uventede er at kjøperen er ingen ringere enn iRacing Motorsport Simulations, et studio i Massachusetts som tradisjonelt har vært rFactors hovedkonkurrent i flere år med sin simulator.

Dette betyr at produsentene av Nascar Heat, Rivals og så videre ikke lenger vil utgi amerikanske stock car racing-spill, og at neste Nascar-tittel kommer fra iRacing. Selv om Nascar er en ganske liten sport utenfor USA, er fenomenet enormt i USA, og dette er selvfølgelig en stor sak for iRacing Motorsport Simulations.