Nasjonalgarden drar til Los Angeles etter at innvandringsprotestene eskalerer

Siste nytt om USA . Det hvite hus har beordret nasjonalgarden til Los Angeles etter at protestene mot de siste innvandringsrazziaene har pågått i to dager. Trump-administrasjonen har sagt at de vil utplassere 2000 soldater fra nasjonalgarden.



"Hvis guvernør Gavin Newscum i California og borgermester Karen Bass i Los Angeles ikke kan gjøre jobben sin, noe alle vet at de ikke kan, vil den føderale regjeringen gripe inn og løse problemet, opprør og plyndring, slik det bør løses!!!", skrev Trump i et innlegg.

Demonstranter har støtt sammen med føderale agenter over hele byen, mens statlige og lokale ledere anklager Trump-administrasjonen for å fyre opp under uroen for politisk vinning. Selv om militære tjenestemenn fortsatt er i beredskap, vet vi at opprørsloven ikke har blitt påberopt ennå.