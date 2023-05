Natalie Portman spiller gjerne Padmé igjen

HQ

Det er nesten vanskelig å tro, men det er mer enn 18 år siden vi sist så Natalie Portman i rollen som Padmé Amidala, en karakter som aldri ble utforsket mye utover det faktum at hun var kjærlighetsinteressen til Anakin Skywalker. Men hvem vet hva fremtiden bringer, for i et intervju med GQ nevnte skuespilleren at hun definitivt ville vurdere å gjeninnta rollen:

"Ingen har noen gang bedt meg om å komme tilbake, men jeg er åpen for det."

Nøyaktig hvilken form dette kan ta er selvfølgelig svært spekulativt, men en mulighet ville være i den påståtte andre sesongen av Obi-Wan Kenobi. Kanskje i et tilbakeblikk lik det vi fikk i seriens femte episode.

