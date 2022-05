National Treasure 3 er fortsatt på vei

HQ

Lenge så det ut til at Nicolas Cage-franchisen National Treasure ikke skulle graves opp igjen, men tilsynelatende har ikke den legendariske filmprodusenten Jerry Bruckheimer gitt opp skattejakten ennå. På spørsmål under en Reddit-AMA om han ville samarbeide med Nicolas Cage igjen, avslørte Bruckheimer ikke bare at svaret var et rungende ja - han sa også at de jobber aktivt med et manus til en tredje National Treasure:

"Absolutely. I love Nicolas, he's a brilliant actor and we are currently working on a script for National Treasure."

Chris Bremner ble spurt om å skrive et manus for to år siden, og nå har vi endelig et nytt livstegn fra prosjektet.

