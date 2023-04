National Treasure: Edge of History kansellert av Disney

HQ

Det ser ut til at en av de originale seriene på Disney+ som ikke er Star Wars eller Marvel, ikke kommer tilbake for en ny visning, ettersom Deadline nå har avslørt at National Treasure: Edge of History har blitt kansellert av underholdningsgiganten.

Serien, som er en utvidelse av den samme filmserien som ble berømt med Nicolas Cage som hovedstjerne, debuterte sin første sesong på tjenesten på slutten av 2022, og som en rekke andre Disney+-originalserier som ikke tilhører Marvel Cinematic Universe eller Star Wars, går denne produksjonen mot slutten.

Disney har ennå ikke kommentert kanselleringen av showet, men etter denne avgjørelsen å virker det sannsynlig at mangel på seere var den primære drivkraften bak det.