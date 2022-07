National Treasure-serien bytter Cage med kvinne i teasertrailer

HQ

Disney gjenoppliver og remaker jo nærmest alt som kan krype og gå i disse dager, så med tanke på at det har gått femten år siden Nicolas Cage ga oss den forrige National Treasure-filmen var det bare et spørsmål om tid før franchisen dukket opp igjen på en eller annen måte. Etter hvert ble det klart at dette ikke skjer i form av en film med Cage i hovedrollen, men i stedet en TV-serie med en mildt sagt annerledes hovedperson. Her er det første glimtet av den.

Som Disney avslørte i fjor er det altså relativt ferske og ukjente Lisette Alexis som skal være en ung skatterjeger kalt Jess Morales som leder en gruppe andre unge eventyrere som leter etter skatter i mer urbane og moderne omgivelser ved å tydeligvis starte med en velkjent gjenstand. Samtidig sier de at National Treasure: Edge of History skal komme "snart" til Disney+, så serien er kanskje nærmere enn vi trodde.