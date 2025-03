Nations League-finalen er klar etter en spennende kveld med tre ekstraomganger og to straffesparkkonkurranser

HQ

UEFA Nations League er kanskje ikke det mest prestisjefylte eller ettertraktede trofeet for europeiske land, spesielt ikke for de som er vant til å vinne VM og EM, noe alle de fire finalistene har til felles. Det forhindret imidlertid ikke søndagens episke fotballkveld, der tre av fire kvartfinaler gikk til ekstraomganger, og to av dem til straffesparkkonkurranse.

Det ble en kveld med store følelser, straffespark og straffemisser, og comebacks, noe som førte til en Final Four med Europas kanskje største lag (minus Italia, som tapte for Tyskland, og selvsagt uten England, som begravde sine sjanser mye tidligere, da de rykket ned til Nations League B).

Spania slo Nederland på straffesparkkonkurranse, med "la Roja" i ledelsen to ganger, men nederlenderne ga aldri opp og presset tittelforsvarerne (de vant 2023-utgaven) og fjorårets europamestere til 3-3, 5-5 sammenlagt, som ble avgjort på straffesparkkonkurranse.

Frankrike, som tapte 2-0 mot Kroatia i det første oppgjøret, overvant tomålsunderskuddet med samme resultat og vant også etter straffesparkkonkurranse. Portugal var mer effektive, og kom også tilbake fra et nederlag i returoppgjøret, men straffet Danmark med to mål i ekstraomgangene, som endte 5-2, 5-3 sammenlagt.

Til slutt var det en begivenhetsrik kamp mellom Tyskland og Italia, der tyskerne ledet 4-0 sammenlagt, før Italia gjorde en overveldende innsats og scoret tre mål i andre omgang, men endte opp med å tape 5-4 sammenlagt.

Etter den spennende kvelden er det klart for de fire siste i juni:



Tyskland mot Portugal - 4. juni, 19:45 GMT, 20:45 CET, München fotballarena



Spania mot Frankrike - 5. juni, 19:45 GMT, 20:45 CET, Stuttgart Arena



Kampen om tredjeplassen og finalen spilles 8. juni på München fotballarena.