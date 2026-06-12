NATO reduserer antallet fredsbevarende styrker i Kosovo

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Den nordatlantiske traktatorganisasjonen, eller NATO, har kunngjort at den vil redusere antallet fredsbevarende styrker i Kosovo, ettersom sikkerhetssituasjonen i landet forbedres, ifølge rapporter fra Daily Sun og YLE.

Reduksjonene forventes i løpet av året, og nedskjæringene vil skje gradvis og i tråd med lokale forhold. Det ble ikke gitt nærmere detaljer om hvor mye troppene vil bli redusert eller hvilke tropper som vil bli berørt.

Denne KFOR-operasjonen har for tiden 4 600 soldater. KFOR har operert i Kosovo siden slutten av krigen i 1998–1999. Den ble utkjempet mellom etniske albanske separatistgeriljaer og serbiske styrker.

Situasjonen i Kosovo mellom albanere og serbere er fortsatt spent. Den siste større hendelsen skjedde i september 2023, da serbiske separatister drepte en politibetjent fra Kosovo.