Naughty Dog gjør kanskje ikke The Last of Us: Part III

Neil Druckmann har sagt at Naughty Dog er ferdig med Uncharted, og at det samme kan sies om The Last of Us, med mindre studioet kan komme med en overbevisende historie for den tredje delen av historien.

"Jeg vet at det er en haug med mennesker som lurer på The Last of Us Part 3, og om det vil være en ting eller ikke," Druckmann fortalte Buzzfeed. "Alt jeg kan si er at hos Naughty Dog er vi veldig, veldig privilegerte at utgiveren vår er Sony - noe som betyr at Sony finansierer spillene våre, støtter oss, og vi eies av Sony."

Druckmann fortsetter med å si hvordan Sony aldri har presset Naughty Dog til å pumpe ut oppføringer i en franchise bare fordi den er vellykket. Ved å bruke Uncharted som et eksempel, sier han at Naughty Dog var "i stand til å sette vårt siste penselstrøk på den historien og si at vi er ferdige. Vi går videre."

På samme måte, med The Last of Us, er det opp til oss om vi vil fortsette det eller ikke, fortsatte han. Utvilsomt ville The Last of Us: Part III selge utrolig bra, men som Druckmann sier, ser det ut til å handle mer om å finne inspirasjonen til å holde serien i gang.

For nå har vi i det minste The Last of Us TV-show for å holde oss i gang.