Naughty Dog vil fortsette å lage spill på PC

HQ

Naughty Dog har nettopp sett utgivelsen av The Last of Us: Part I på PC. Selv om spillet har blitt møtt med mye tilbakeslag, ser det ut til at utvikleren fortsatt har store planer om å nå ut til PC-markedet.

I et nylig blogginnlegg sa utvikleren: "Vær trygg, PlayStation- og PC-spillere, vi ser allerede frem til å dele mer, enten du foretrekker en DualSense-kontroller eller et tastatur og en mus. Utvikling for begge plattformene gir oss mulighet til å innlemme erfaringer fra begge i den generelle utformingen av spillene våre. Å dele historiene og erfaringene våre på PS5 og PC er noe Naughty Dog har omfavnet og vil fortsette å støtte fremover.»

Noen mener dette betyr at The Last of Us multiplayer kan komme til PC, men det kan også bety at et sted nedover linjen The Last of Us: Part II vil lanseres på PC. Uansett ser det ut til at Naughty Dog ikke bare fokuserer på PS5 med sine fremtidige prosjekter, noe som bør være bra for PC-spillere.