Naughty Dogs medgrunnlegger reflekterer over salget til PlayStation

HQ

Andrew Gavin, medstifter av Naughty Dog, delte nylig sine tanker om hvorfor studioet bestemte seg for å selge til PlayStation tilbake i 2000. I et LinkedIn-innlegg reflekterte Gavin over de tidlige dagene med spillutvikling da kostnadene var håndterbare. Men etter hvert som studioet vokste med titler som Crash Bandicoot, begynte budsjettet å skyte i været. På midten av 90-tallet begynte kostnadene å bli uhåndterlige, og de visste at de ikke kunne gjøre det alene lenger.

Ifølge Gavin var dette ikke bare deres problem - det var et utbredt problem i AAA-spillbransjen. Utviklere har ofte ikke ressurser til å finansiere store prosjekter, og da er de prisgitt utgiverne. I møte med det økonomiske presset bestemte Gavin og Jason Rubin seg for at et samarbeid med PlayStation var det beste grepet for å sikre studioets fremtid og fortsette å skape spill av topp kvalitet uten det konstante presset fra galopperende kostnader.

I dag er Naughty Dog fortsatt en av PlayStations kronjuveler, med ansvar for suksesser som The Last of Us og Uncharted. Problemet med skyhøye budsjetter er imidlertid fortsatt en utfordring i bransjen, og noen spill har kostet 200 millioner dollar eller mer. Det er vanskelig for uavhengige studioer å spille uten større støtte.

Hva synes du om det økonomiske presset som ligger bak AAA-spill? Tror du Naughty Dog gjorde det rette da de inngikk et samarbeid med PlayStation?