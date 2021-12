NBA 2K20-serverne stenges etter bare to år

HQ

Tross at det ble lansert for bare to år siden og er meget populært har 2K Games nå gått ut med at de stenger serverne til NBA 2K20 på nyttårsaften. Dette får så klart konsekvenser og 2K forklarer:

"Players will no longer be able to play ranked or online league games. Accordingly, any mode that earns or uses VC will be affected, along with any other online function (such as the MyTEAM mode and online matches against other players)."

Dette innebærer også at over halvparten av spillets Achievements/trofeer ikke vil kunne låses opp etter denne datoen.

Selv om vi har fått ytterligere to NBA-spill i 2K-serien siden, er det fortsatt mange som mener det er urimelig å stenge serverne etter bare to år og gjøre store deler av en fullpristittel ubrukelig. Mange har også kjøpt massevis av mikrotransaksjoner i spillet, som i noen tilfeller kan være bortkastet når serverne stenges.