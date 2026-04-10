NBA Bounce får dedikert Deluxe-utgave med tema rundt animasjonsfilmen Goat

Det er snart tid for NBA-sluttspillet, og hvis du leter etter en måte å nyte denne spennende tiden av året med de yngre basketballfansene i husholdningen din, hvorfor ikke gjøre det gjennom Outrights NBA Bounce?

Dette er et familievennlig basketballprosjekt som ser ut til å blande konkurransedyktig action og festlignende spill, samtidig som det tilbyr mange tilpasningselementer. NBA Bounce ble opprinnelig lansert tilbake i september 2025, men siden denne datoen har prosjektet blitt utvidet med tilleggsinnhold, inkludert en andre utvidelse som falt tidligere i år.

Med dette som tilfelle har Outright nå avduket en ny utgave for NBA Bounce, som pakker basisspillet sammen med DLC for å lage en Deluxe Edition. Denne versjonen er kjent som NBA Bounce - Goat: The Movie: Deluxe Edition, fordi, du gjettet det, det inkluderer Goat DLC som bringer animasjonsfilmens karakterer inn i barnespillet.

Når det gjelder hva Goat DLC inkluderer, blir vi fortalt at Will the Goat, Jett the Black Leopard, Olivia the Ostrich, Lenny the Giraffe og andre karakterer kommer som spillbare karakterer, alt mens filminspirerte baner også kommer, og gir is-, vind-, vulkan- og jungeleffekter til spillingen. Det er også en ny modus kjent som The Climb å mestre, og nye regler i The Cage å sette på prøve.

Du kan se mye av dette i aksjon i lanseringstraileren for den nye utgaven.