Necrom er det nye eventyret for The Elder Scrolls Online i 2023

Takket være presentasjonen som ble avsluttet for noen minutter siden på Xbox Developer_Direct, har vi nå et navn og utgivelsesdato for det nye eventyret i The Elder Scrolls Online, kalt Necrom. Det neste kapittelet i Zenimax Online Studios MMORPG beveger seg bort fra øygruppen High Isle og tar oss til en region som er kjent for fans av Bethesdas serie: Morrowind. Imidlertid vil dette nye kapittelet, som offisielt kommer 5. juni, begynne med et forspill i fangehullet DLC Scribes of Fate, planlagt utgitt på PC 13. mars, og et par uker senere (28. mars) på Xbox-konsoller.

Necrom vil inneholde tretti timer med nytt historieinnhold, der spillerne vil kunne besøke to soner i den østlige regionen Morrowind og introduserer en ny klasse til spillet: the arcanist. Denne nye karaktertypen får sine evner fra magien til daedraprinsen Hermaeus Mora og hans plan Oblivion.