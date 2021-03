Necromunda: Hired Gun er noe Doom-fans må merke seg i juni

Hva får man ved å blande moderne Doom og Warhammer 40,000-universet? Svaret får vi tydeligvis den 1. juni.

Etter en lekkasje på Microsoft Store bekrefter Focus Home Interactive og StreumOn Studio nå at de jobber med et spill kalt Necromunda: Hired Gun. De av dere som kjenner Games Workshop sin franchise godt vet nok at Necromunda er en storby som ikke akkurat er en hyggelig plass. Derfor bør nok ikke annonseringstraileren overraske heller. Her skal vi løpe, slenge, hoppe og ikke minst skyte oss gjennom en drøss med fiender ved hjelp av både tradisjonelle våpen og modifiserbare kroppsdeler når spillet lanseres den 1. juni, og personlig synes jeg dette helt klart virker som noe fans av Doom og Doom Eternal bør merke seg med lynrask action, mye blod og et generelt mørkt univers.