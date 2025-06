Nederlands statsminister søker parlamentarisk støtte etter regjeringskollaps

HQ

Siste nytt om Nederland . Etter at regjeringskoalisjonen kollapset, talte Nederlands statsminister Dick Schoof til parlamentet onsdag for å sikre støtte til viktige politikkområder, særlig nasjonalt forsvar, bistand til Ukraina og innvandring.

Hans appell kommer midt i en tid med økende politisk usikkerhet og bare uker før Nederland skal være vertskap for et stort NATO-toppmøte. Det er ventet valg senere i år, og den midlertidige regjeringen står nå overfor et betydelig press for å opprettholde stabiliteten, så følg med for ytterligere oppdateringer.