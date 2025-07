Nederlandske og norske F-35-fly skal beskytte NATOs forsyningsruter til Ukraina Flyene vil bli stasjonert i Polen under NATO-kommando for å vokte luftrommet østover og sørge for trygge leveranser.

HQ Siste nytt om Nederland og Norge . Nederlandske og norske F-35 jagerfly vil bli utplassert i Polen senere i år som en del av en NATO-operasjon som tar sikte på å sikre viktige forsyningslinjer til Ukraina, opplyser det nederlandske forsvarsdepartementet. "Det er viktig at vi bidrar til forsvaret av NATOs territorium og sikkerheten i Europa," sa den nederlandske forsvarsministeren Ruben Brekelmans i en uttalelse mandag. "Vi gjør det nok en gang med våre mest avanserte kapasiteter." Flyene vil være i beredskap 24 timer i døgnet for å avskjære potensielle trusler og reagere raskt på enhver krenkelse av alliert luftrom. Denne felles utplasseringen understreker NATOs fortsatte innsats for å opprettholde regional stabilitet og samtidig beskytte militære forsendelser på vei østover. Lockheed Martin F-35 Lightning II jagerfly fra det nederlandske luftforsvaret lander på Volkel flybase 29. august 2023 Nederland // Shutterstock