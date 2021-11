Nedlagte The Tomorrow Children gjenopplives

HQ

Hele fire år har gått siden Q-Games sitt PlayStation 4-eksklusive The Tomorrow Children ble lagt ned og fjernet for salg etter bare litt over ett år på markedet. Utviklerne har likevel aldri lagt skjul på at de ønsker å overta rettighetene fra Sony siden de fortsatt elsker det fascinerende universet, og nå får de faktisk viljen sin.

Q-Games forteller at Sony Interactive Entertainment har gitt dem rettighetene til The Tomorrow Children. De vil derfor starte arbeidet med å gjenopplive spillet og gjøre et par endringer for å forbedre opplevelsen. Denne prosessen skal de visstnok være meget åpne om, så du kan melde deg på et nyhetsbrev for å bli oppdatert fremover.