Need for Speed: Hot Pursuit Remastered kommer i november

For noen år siden endret EA mening, og sa at de ville begynne å lage remastere av gamle favoritter. Siden den gang har vi blant annet fått Burnout Paradise Remastered, mens ryktene om at Mass Effect-trilogien og enkelte Need for Speed-spill skal få samme behandling stadig går. Endelig har vi fått nytt om sistnevnte også.

Etter dager med hinting har nemlig EA bekreftet at Need for Speed: Hot Pursuit Remastered er på vei. Nærmere bestemt slippes det den 6. november (den 13. november på Switch), og denne utgaven kan skryte av nye teksturer, bedre skygger og refleksjoner, 4K og 60 bilder i sekundet på PC, 4K30fps eller 1080p60fps på PS4 Pro og Xbox One X, cross-play og litt annet småtteri.