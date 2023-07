Need for Speed: Most Wanted fra 2005 får remake

HQ

Det virker som om EA har planer om mer Need for Speed, i hvert fall hvis man skal tro en nylig uttalelse fra en stemmeskuespiller.

Som Eurogamer har rapportert om, har et nå slettet Instagram- og Twitter-innlegg fra skuespilleren Simone Bailly avslørt at Need for Speed: Most Wanted (den originale fra 2005 og ikke Criterions 2012-versjon) er på trappene.

I innlegget står det at en "Need for Speed: Most Wanted Remake is being release in 2024", og når det gjelder hvordan vi vet at det er 2005-versjonen som blir gjenskapt, er det fordi Bailly skriver at hun skal spille "partneren" til hovedpersonen Sergeant Jonathan Cross igjen, en karakter som er kjent som Officer Turf.

Ettersom EA ikke har kunngjort noe offisielt ennå, må vi ta denne informasjonen med litt forsiktighet, selv om den raske slettingen av innleggene sannsynligvis bekrefter at det er noe sannhet i dem.