Need for Speed Unbound kjører i 4K og 60 bilder per sekund

Vi har allerede fått en formell presentasjon av Need for Speed Unbound etter mange, mange måneder med venting og lekkasjer. Den utgitte traileren var absolutt fin, men forteller oss ikke så mye konkret om hva spillet faktisk vil by på.

I et oppfølgingsintervju med IGN avsløres det nå at Need for Speed Unbound vil kjøre i 4K og 60 bilder per sekund, og regissør Kieran Crimmins sier også at kampanjen (jepp, det er en ekte denne gangen) vil føles veldig annerledes hva struktur angår.

"Two friends are torn apart by a robbery at a family auto shop, leaving the player to try and reclaim a priceless car by winning the "ultimate street race. Every single one of those characters, we've actually made them full characters this time. They've got little story arcs, they've got personalities, they've got their own car customization and style and you can see them driving around."