Need for Speeds fremtid er usikker etter Criterions rebranding

HQ

Det har vært noen tøffe år for Need for Speed. Den en gang så populære racingserien har gradvis blitt en skygge av seg selv, og de siste månedene har det kommet rapporter om at EA har lagt serien på hylla på grunn av dalende popularitet. Nå har utgiveren offisielt bekreftet at Criterion - studioet som har båret Need for Speed i årevis - ikke lenger vil være involvert i serien. I stedet vil Criterion utelukkende fokusere på Battlefield fremover, under et nytt rebranded navn: Criterion Games - A Battlefield Studio.

Rebrandingen kommer som liten overraskelse. Etter at Unbound ble utgitt for tre år siden, har Criterion jobbet mye med Battlefield, og denne nye identiteten føles som den siste spikeren i kisten for Need for Speed, som nå er igjen uten et dedikert hjem. På Criterions offisielle nettside sier studioet stolt at det nå er medlem av "Battlefield Studios", en gruppe bestående av DICE, Ripple Effect, Motive og Criterion, alle forent med målet om å utfordre Call of Duty med årlige Battlefield-utgivelser.

"I dag er vi stolte av å [være en] del av Battlefield Studios, som driver innovasjon, teknisk fortreffelighet og dristig design på tvers av en av de mest ikoniske franchisene i spillindustrien", skriver Criterion.

Nyheten har, ikke overraskende, utløst bekymring blant Need for Speed-fans som allerede var utsultet for nye oppføringer. Det store spørsmålet nå er om EA planlegger å gjenopplive serien med et annet studio, eller om ryktene er sanne - at serien i realiteten er død. Codemasters, som ofte blir sett på som en naturlig løsning, er kanskje heller ikke en løsning, ettersom studioet selv har slitt etter å ha mistet WRC-lisensen og står overfor spekulasjoner om at årets F1-spill kan være det siste.