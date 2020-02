Need for Speed-serien går tilbake til Criterion mens Ghost sliter

Britiske Criterion er nok mest kjent som skaperne av Burnout-serien og det kule skytespillet Black, men de siste sju årene har utviklerne måtte nøye seg med å hjelpe til med utviklingen av Star Wars Battlefront- og Battlefield-spillene. Dette er det nå slutt på.

Electronic Arts har nemlig bestemt seg for å gjøre massive omstruktureringer i Ghost Games, det svenske studioet som har hatt hovedansvaret for Need for Speed-serien de siste sju årene. Studioet vil nå gå tilbake til å hete EA Gothenburg og bare være et støttestudio for andre utviklere under EA-paraplyen. Slikt betyr selvsagt at enkelte roller ikke er nødvendige der lenger, så selv om mange av de ansatte har fått tilbud om jobb i andre EA-studioer skal minst tretti jobber være i fare.

Heldigvis er det ikke bare triste nyheter, for Need for Speed-serien skal selvsagt ikke legges på is av den grunn. Som overskriften allerede har avslørt er det nemlig Criterion som nå har fått ansvaret for å lage Need for Speed-spill igjen. Det skal visstnok være to hovedgrunner til dette. For det første er det fortsatt mange i studioet som er eksperte innen bilspill, og for det andre er det lettere å tiltrekke seg nye utviklere i England enn Sverige. Forhåpentligvis bringer dette et friskt pust til serien mange mener har slitt i mange år allerede.