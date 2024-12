Negans ikoniske våpen er tilbake i Dead City sesong 2

HQ

Den andre sesongen av The Walking Dead: Dead City lover å levere en blanding av nostalgi og grus med tilbakekomsten av Negans beryktede flaggermus, Lucille. I et nylig intervju med Collider avslørte Jeffrey Dean Morgan hvordan gjenforeningen med våpenet ga en fornyet energi til hans skildring av karakteren, og ga ham en følelse av empowerment og swagger som fansen sårt har savnet.

Morgan innrømmet at det å bruke Lucille igjen ikke bare var et nikk til fortiden - det forvandlet hans opptreden. Forbindelsen mellom Negan og flaggermusen er ikke bare symbolsk; den er en integrert del av karakterens persona, noe som gjør dette gjensynet til et høydepunkt for både skuespilleren og seerne.

Med serien som utvider sin fortelling i et falleferdig Manhattan, har Dead City sesong 2 som mål å gi mer dybde til Negans utviklende rolle. Kan Lucilles tilbakekomst være nøkkelen til å låse opp Negans gamle jeg, eller er dette et nytt kapittel for den beryktede antihelten?

Savnet du Lucille?