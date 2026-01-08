Nei, det finnes ikke en hemmelig niende episode av Stranger Things

HQ

Separasjonsangst? Det virker i hvert fall som om mange fans har problemer med å gi slipp på Stranger Things etter at den åttende og siste episoden ble sendt på nyttårsdagen.

I ekte internett-ånd har mange merkelige teorier slått rot, hvorav den sterkeste er kjent som Conformity Gate, der fansen hevder at serien faktisk ikke tok slutt i det hele tatt - og at en hemmelig niende episode vil bli utgitt.

Ifølge teorien var den offisielle slutten en illusjon skapt av Vecna, og i stedet vil den virkelige slutten bli vist som en niende episode den 7. januar på Netflix. Fans sier at de har funnet flere detaljer i "sesongfinalen" som støtter teorien. Alt fra merkelige detaljer til kryptiske datoer.

Nå ser det imidlertid ut til at Netflix selv har satt en stopper for konspirasjonsteoriene ved å dele teksten "ALL EPISODES OF Stranger Things ARE NOW PLAYING" på sosiale medier, noe som tydelig signaliserer at serien har blitt sluppet i sin helhet.

I stedet må fansen nøye seg med dokumentaren som slippes 12. januar, og som vil gi oss en sjanse til å se hvordan den siste sesongen ble til.

Har du fulgt med på Conformity Gate-teoriene?