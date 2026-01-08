Gamereactor

nyheter
Stranger Things

Nei, det finnes ikke en hemmelig niende episode av Stranger Things

Ikke overraskende har Netflix nå gått inn og effektivt trukket ut pluggen på konspirasjonen.

HQ

Separasjonsangst? Det virker i hvert fall som om mange fans har problemer med å gi slipp på Stranger Things etter at den åttende og siste episoden ble sendt på nyttårsdagen.

I ekte internett-ånd har mange merkelige teorier slått rot, hvorav den sterkeste er kjent som Conformity Gate, der fansen hevder at serien faktisk ikke tok slutt i det hele tatt - og at en hemmelig niende episode vil bli utgitt.

Ifølge teorien var den offisielle slutten en illusjon skapt av Vecna, og i stedet vil den virkelige slutten bli vist som en niende episode den 7. januar på Netflix. Fans sier at de har funnet flere detaljer i "sesongfinalen" som støtter teorien. Alt fra merkelige detaljer til kryptiske datoer.

Nå ser det imidlertid ut til at Netflix selv har satt en stopper for konspirasjonsteoriene ved å dele teksten "ALL EPISODES OF Stranger Things ARE NOW PLAYING" på sosiale medier, noe som tydelig signaliserer at serien har blitt sluppet i sin helhet.

I stedet må fansen nøye seg med dokumentaren som slippes 12. januar, og som vil gi oss en sjanse til å se hvordan den siste sesongen ble til.

Har du fulgt med på Conformity Gate-teoriene?

Stranger Things

