Nei, en remaster av Bloodborne skal ikke avsløres neste uke

Her går vi igjen. Til tross for at det ikke har kommet noe nytt til Bloodborne siden spillets The Old Hunters DLC, har fansen skreket etter mer i årevis nå. Det er konstant håp om en remastered versjon av spillet, en nyinnspilling eller til og med en oppfølger.

Dette fører til at fansen klamrer seg til alle mulige detaljer og teorier. Nylig rapporterte FromSoft News på Twitter/X om en vedlikeholdsmelding på hovedmenyen i Bloodborne, som informerte spillerne om at spillets online-modus vil være utilgjengelig den 3. desember.

Som nevnt av kontoen, er dette også dagen vi forventer å se noe fra Sony, ettersom det ble hintet til i et nylig innlegg på sosiale medier av selskapet. Dette er ikke den tynneste begrunnelsen vi har sett fra Bloodborne sine håpefulle, men det er verdt å merke seg at ingenting går videre før noe er bekreftet.

OPPDATERING: Etter å ha snakket med våre egne kilder, ser det ut til at det ikke vil komme en presentasjon den 3. desember, og det vil heller ikke bli kunngjort noe Bloodborne-relatert på den datoen. Det ser bare ut til å være et uheldig sammentreff, som nok en gang lokker fans av 2015-spillet til å tro at en oppdatering er på vei.