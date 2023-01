Nei, Leatherface vil ikke bli fjernet fra Dead by Daylight

HQ

Nylig gikk det rykter om at Leatherface måtte forlate Dead by Daylight på grunn av den kommende utgivelsen av The Texas Chainsaw Massacre, som selvfølgelig vil inneholde skrekkikonet. Siden Leatherface er en lisensiert karakter og Behaviour Interactive ikke eier rettighetene til han betydde dette at de kanskje måtte fjerne muligheten for spillere å kjøpe ham i fremtiden.

Vi har allerede sett dette med Demogorgon, Steve og Nancy fra Stranger Things, men nå har Behaviour Interactive bekreftet at Leatherface blir værende. Med andre ord kan du forvente å fortsette å bli jaget av motorsaggalningen.