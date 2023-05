Nei, Sony kjøper ikke CD Projekt Red

HQ

En Destiny-insider ved navn Liz fikk mye oppmerksomhet i helgen etter påstander om at Sony vurderte å kjøpe opp CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077). Nå har CD Projekt Red satt ting på plass etter en resultatsamtale der ledelsen forklarte at studioet ikke er til salgs.

Her er hva CD Projekts administrerende direktør Adam Kiciński hadde å si til sine investorer og eiere om dette:

"Ingenting har endret seg hos oss. Så jeg kan bare gjenta det vi har sagt i alle år - CD Projekt er ikke til salgs. Vi ønsker å forbli uavhengige. Jeg mener at vi har en utmerket strategi. Den er sikkert ikke lett å gjennomføre, men det er veldig spennende å følge vår egen vei. Så det er et rent rykte."

Selv om CD Projekt Red definitivt led mye etter den mislykkede lanseringen av Cyberpunk 2077, virker det som om de er innstilt på å gjøre ting riktig igjen. Først sørget de for at spillet faktisk levde opp til det som ble lovet, og deretter annonserte de også flere nye The Witcher-prosjekter (inkludert The Witcher Remake og en helt ny trilogi).

Den kommende Cyberpunk 2077-utvidelsen Phantom Liberty vil være spillbar under Summer Game Fest-arrangementet, så det ser ut til at ting er tilbake på sporet for dette polske storlaget.